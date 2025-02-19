МИД Франции: жителям придется "затянуть пояса" для наращивания оборонных расходов

Попытки властей Франции добиться большей независимости от США в оборонной сфере потребуют дополнительных бюджетных затрат и, если не удастся нарастить национальное благосостояние, то жителям страны придется "затянуть пояса". Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио RTL.

По его словам, США еще до прихода к власти президента Дональда Трампа взяли курс на выход из НАТО. Если европейские страны не хотят "умолять американцев или китайцев" предоставить ЕС свои оборонные технологии, то им следует "проснуться" и взять на себя ответственность за свою безопасность, что потребует "серьезных усилий, в том числе на уровне бюджета", считает министр. К оборонным расходам Барро также добавил и траты, связанные с последствиями изменения климата, которые потребуют "трудных решений" касательно государственных средств.

" Л и б о м ы с м о ж е м в о с с т а н о в и т ь н а ш е б л а г о с о с т о я н и е , у б р а в о г р а н и ч е н и я д л я < . . . > д и р е к т о р о в к о м п а н и й , м е с т н ы х в ы б о р н ы х п р е д с т а в и т е л е й , < . . . > л и б о н а м п р и д е т с я п о й т и н а ж е р т в ы . П о т о м у ч т о м ы б о л ь ш е н е с о б и р а е м с я п е р е к л а д ы в а т ь э т о н а б у д у щ и е п о к о л е н и я " , - с к а з а л о н .

Отвечая на вопрос ведущего о том, значит ли это, что французам придется "затянуть пояса", чтобы покрыть все расходы на оборону и борьбу с последствиями изменения климата, Барро ответил утвердительно, добавив, что "в этом должны участвовать все французы".

На прошлой неделе Барро, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, признал, что сейчас жители европейских стран плохо понимают, зачем увеличивать национальные расходы в сфере обороны. Он призывал проводить "разъяснительную работу", начиная уже со школы, чтобы "заставить" европейцев "изменить свои взгляды на то, как следует формировать бюджет" и быть готовыми "пойти на необходимые жертвы".

Согласно проекту бюджета Франции на 2025 год, военные расходы возрастут более чем на €3 млрд, до €50,5 млрд (2% ВВП). С 2017 года страна планомерно наращивает оборонный бюджет с целью удвоить его к 2030 году, до €67,4 млрд. Правительство Франсуа Байру в проекте бюджета на 2025 год предусмотрело сокращение социальных расходов и увеличение налогов, чтобы избежать дальнейшего роста дефицита бюджета, который в 2024 году превысил 6%.