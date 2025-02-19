Пока вы спали: когда США снимут санкции с РФ и слова Маска о реальных  интересах Зеленского

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Wildberries и Russ выявила новую схему обмана пользователей

Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему обмана пользователей, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками маркетплейса, сообщают о истечении срока бесплатного хранения заказа, чтобы украсть деньги и данные клиентов. Об этом сообщает ТАСС.

Мошенники звонят покупателям, предлагают отменить заказ и просят назвать код из СМС, чтобы избежать оплаты за дальнейшее хранение.

В компании напомнили, что любые коды нельзя сообщать никому, а также подчеркнули, что на Wildberries не существует платного хранения заказов.

Маск согласился с тем, что Зеленский не заинтересован в мире на Украине

Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), выразил согласие с мнением о том, что Владимир Зеленский не хочет урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей X, в которой утверждалось, что "Зеленский не хочет мира, он хочет войны и власти", с помощью эмодзи, обозначающего согласие с мнением на 100%.

Ранее политолог Джон Кавулич отметил, что президент США Дональд Трамп может лишить Украину американской поддержки, если посчитает, что Зеленский не настроен на мирное разрешение конфликта.

В Бразилии обвинили экс-президента Болсонару в попытке госпереворота

Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула обвинения против бывшего президента Жаира Болсонару в связи с попыткой государственного переворота, включая покушение на жизнь действующего лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает ТАСС.

По версии прокуратуры, Болсонару знал о планах покушения и одобрил их. В общей сложности обвинения предъявлены 34 лицам, и теперь дело будет рассмотрено Верховным судом.

СМИ: США не снимут санкции против РФ как минимум до сделки по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что американские санкции против России останутся в силе как минимум до заключения соглашения по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Bloomberg.

По словам издания, администрация Трампа сохранит санкции до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение.

До этого Рубио проинформировал глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции о текущих переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

ХАМАС отверг требование Израиля о разоружении и выводе своих сил из сектора Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС отвергло требование Израиля о разоружении и выводе своих сил из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель организации Хазема Касема отметил, что любые решения о будущем анклава будут принимать на основе национального консенсуса. Он также подчеркнул, что условие Израиля по устранению ХАМАС в секторе Газа является нелепой психологической войной, и что вывод или разоружение сопротивления из Газы неприемлемы.