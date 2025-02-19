США приостановили прием заявлений мигрантов с Украины и Латинской Америки

Соединенные Штаты приостановили рассмотрение иммиграционных заявлений, которые были поданы мигрантами из Украины и Латинской Америки. Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на источники.

" П о с л о в а м д в у х о ф и ц и а л ь н ы х л и ц США и внутренней служебной записки, полученной CBS News, администрация Трампа ввела паузу в рассмотрении всех заявлений на иммиграцию, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что им разрешали въезд в США при бывшем президенте Джо Байдене. По данным CBS, заморозка приема заявок будет действовать "неопределенный срок", пока правительственные чиновники работают над выявлением "потенциальных случаев мошенничества" и улучшением процедур проверки в целях "снижения опасений, связанных с национальной и общественной безопасностью".

До этого министерство юстиции Соединенных Штатов отстранило от должности нескольких судей, которые занимались делами, связанными с иммиграцией, несмотря на более чем 3 млн накопившихся таких дел и обещания главы Белого дома Дональда Трампа бороться с нелегальной миграцией.