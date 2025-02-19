Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен назвала позором отказ приглашать Россию на на 80-летие освобождения концлагеря Освенцим в Польше. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, на церемонии присутствовали «потомки жертв, потомки построивших концлагерь, а потомков освободителей не было».

« С у ч е т о м н а ш е й и с т о р и и я с ч и т а ю п о з о р о м и с к а н д а л о м , ч т о н а г о д о в щ и н у о с в о б о ж д е н и я Освенцима не пригласили его освободителей», — подчеркнула она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Красная армия освободила Освенцим, сокрушив тотальное зло, о чем всегда будут помнить в России. Он указал, что граждане России являются прямыми наследниками победы над расизмом, антисемитизмом и русофобией.