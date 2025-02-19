Маск назвал ключевую задачу своего ведомства

Американский предприниматель Илон Маск исходит из того, что одной из ключевых задач возглавляемого им ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) является обеспечение исполнения всех указов президента страны Дональда Трампа.

" Я з д е с ь д л я т о г о , ч т о б ы п р е д о с т а в л я т ь п р е з и д е н т у т е х н и ч е с к у ю п о д д е р ж к у " , - о т м е т и л Маск в совместном с Трампом интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир во вторник. "Это действительно очень важно. Поскольку президент подписывает исполнительные указы, которые очень разумны и полезны для страны. Но потом их не исполняют", - пояснил он. "Это должно прекратиться. Потому одна из важнейших задач для сотрудников DOGE - следить за тем, чтобы указы президента действительно исполнялись", - подчеркнул Маск.

"Так, возможно, бывает у всех президентов, - посетовал Трамп. - Вы подписываете исполнительный указ и думаете, что дело сделано. Оно не сделано. Его [указ] не исполняют". Республиканец допустил, что исполнению его указов мешают сотрудники американских ведомств, назначенные при администрации демократа Джо Байдена, который был предыдущим президентом США.

" О н б е р е т п о д п и с а н н ы й м н о й у к а з и о т п р а в л я е т л ю д е й в л ю б о е в е д о м с т в о " , - д о б а в и л Трамп, говоря о работе Маска в качестве главы DOGE.

По словам республиканца, это позволяет добиваться от американских чиновников исполнения всех его указов.

Трамп назначил Маска главой нового американского ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией (Department of Government Efficiency, DOGE). Американский лидер отмечал, что DOGE "будет предоставлять рекомендации и советы извне", сотрудничая с Белым домом. По данным телеканала NBC News, новая структура не будет полноценным министерством в рамках федерального правительства.

24 января новое ведомство сообщило, что за первые 80 часов работы аннулировало сочтенные ненужными госконтракты примерно на $420 млн. Всего же Маск рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн.