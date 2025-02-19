В Китае рассказали о первопричине украинского конфликта

Вашингтон и Москва не смогут решить украинский кризис, если будут обсуждать только прекращение огня без устранения первопричины конфликта, заявил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. Об этом пишет Global Times.

В Китае рассказали о первопричине украинского конфликта
© РИА Новости

По его словам, Пекин поддерживает политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Он добавил, что украинский кризис указывает на более широкую проблему европейской безопасности.

«Если США и Россия будут обсуждать только прекращение огня без устранения первопричины конфликта — чрезмерного доминирования и расширения НАТО в Европе, кризис невозможно будет решить», — рассказал профессор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главное в урегулировании конфликта на Украине — устранить первопричины.

Он озвучил цель и смысл специальной военной операции. По словам Путина, они заключаются в борьбе за интересы российского народа.

В мире
Владимир Путин
НАТО
Москва
Пекин
Вашингтон
Китай
Соединенные Штаты
Украина