Трамп отказался выводить американские войска из Европы

Президент США Дональд Трамп, что не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе. Его слова приводит Fox News, трансляция выступления Трампа велась на YouTube.

© Lenta.ru

Трамп выразил нежелание сворачивать присутствие войск США в Европе — таким образом он ответил на вопрос журналистов о соответствующих планах. По его мнению, это решение не повлияет на достижение мира на Украине.

« Н и к т о н е п р о с и т э т о г о с д е л а т ь , т а к ч т о я н е д у м а ю , ч т о н а м н у ж н о э т о д е л а т ь . Я б ы н е х о т е л э т о г о д е л а т ь » , — о т м е т и л а м е р и к а н с к и й л и д е р .

Ранее сообщалось, что Трамп после переговоров с Россией может вывести американские войска из прибалтийских стран. Об этом написала газета The Financial Times (FT). По словам источников, США после переизбрания Трампа перестали быть для европейских стран «союзником, на которого можно положиться».