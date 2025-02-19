В трех аэропортах России ввели временные ограничения

Утром 19 февраля сразу в трех российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

В частности, ограничения действуют в Казани, Нижнекамске и Ульяновске. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее план «Ковер» был введен в воздушных гаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Тогда Минобороны РФ сообщило, что к утру 15 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России уничтожили 40 дронов Вооруженных сил Украины над территориями Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областей