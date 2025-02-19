Генпрокуратура Бразилии обвинила Болсонару в попытке госпереворота

Генпрокуратура Бразилии обвинила бывшего президента страны Жаира Болсонару в попытке госпереворота. Об этом пишет ТАСС со ссылко на портал G1. По версии следствия, Болсонару также планировал организацию нападения на действующего президента Инасиу Лулу да Силву.

© Газета.Ru

В подготовке госпереворота обвиняются 34 человека. Теперь эти обвинения рассмотрит Верховный суд страны. В январе 2023 года сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания в Бразилиа. Из пяти тысяч предполагаемых участников погрома были задержаны около 1,4 тыс. До этого стало известно, что спецслужбы США 50 лет собирали данные о Луле да Силве.

Сбор информации по да Силве начался тогда, когда ему был 21 год. В то время он активно участвовал в профсоюзном движении. В 1980 году, в возрасте 35 лет, он основал Партию трудящихся, от которой избирался на пост президента в 2003, 2007 и 2022 году. Информация о собранных по да Силве была передана биографу бразильского лидера Фернандо Мораису. Известно, что внимание американских спецслужб при составлении аналитических материалов привлекали военные планы Бразилии и ее связи с КНР и странами Ближнего востока.