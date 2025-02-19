Трамп распорядился уволить всех федеральных прокуроров "эпохи Байдена"

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение Минюсту уволить всех федеральных прокуроров, работавших в ведомстве при администрации экс-президента Джо Байдена. Об этом он написал во вторник на своей странице в социальной сети Truth Social.

" З а п о с л е д н и е ч е т ы р е г о д а Министерство юстиции США было политизировано как никогда раньше. Поэтому я отдал распоряжение об увольнении всех оставшихся федеральных прокуроров "эпохи Байдена", - заявил Трамп.

Президент добавил, что необходимо "немедленно" навести порядок в Минюсте и восстановить доверие американских граждан к этому институту. "У Золотого века Америки должна быть справедливая система правосудия - это начинается сегодня! (18 февраля - прим. ТАСС)", - подчеркнул Трамп.