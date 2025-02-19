США будут привлекать партнеров, информировать их об украинском урегулировании

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни по итогам телефонных переговоров в формате "квинтета" (США, Италия, Великобритания, Франция, Германия) заявил, что американская сторона намерена привлекать партнеров, "информировать все стороны, европейцев и украинцев" о ходе переговоров об украинском урегулировании.

Переговоры, в которых также приняла участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, состоялись по инициативе госсекретаря США Марко Рубио. Он проинформировал о встрече с российской делегацией в Эр-Риаде.

По словам Таяни, контакт Рубио с главами дипведомств европейских стран свидетельствует "о взаимодействии между США и Европой по украинскому вопросу и темам европейской безопасности". "Слова Рубио были ясными. Европа будет вовлечена в переговоры [по украинскому урегулированию] по той простой причине, что мы ввели санкции против России, и не может быть переговоров, если не обсуждается аспект санкций, а за столом переговоров нет тех, кто их ввел", - приводит слова министра пресс-служба МИД Италии.

Российская и американская делегации провели 18 февраля в Эр-Рияде переговоры, которые продлились около 4,5 часа. Россию на встрече представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США на переговорах в Саудовской Аравии присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

По словам Ушакова, делегации провели серьезный разговор по всем вопросам, которые хотели затронуть, в том числе обсудили сближение позиций России и США и контакты по Украине. Он уточнил, что пока неизвестно, кто войдет в число переговорщиков по украинскому урегулированию, решение будет за президентом. Лавров назвал разговор с представителями Вашингтона очень полезным и сообщил, что РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах. В Госдепартаменте в свою очередь отметили, что Лавров и Рубио на встрече договорились создать переговорные группы по Украине, а также о будущем сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов.