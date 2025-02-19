США не снимут санкции с РФ до заключения соглашения с Украиной

Госсекретарь США Макро Рубио заявил, что Вашингтон не снимет санкции против России до заключения соглашения с Украиной.

« Р у б и о з а я в и л е в р о п е й с к и м с о ю з н и к а м , ч т о а д м и н и с т р а ц и я Т р а м п а с о х р а н и т с а н к ц и и п р о т и в Р о с с и и п о к р а й н е й м е р е д о т е х п о р , п о к а н е б у д е т д о с т и г н у т о с о г л а ш е н и е о п р е к р а щ е н и и к о н ф л и к т а н а Украине», — передаёт Bloomberg.

Ранее Рубио заявил, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки.

Также сообщалось, что после встречи с делегацией из России в Саудовской Аравии Рубио провёл разговор с главой евродипломатии Каей Каллас и министрами иностранных дел Франции, Британии, Италии и Германии.