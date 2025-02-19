США не снимут санкции с РФ до заключения соглашения с Украиной

Рубио: США не снимут санкции с России до заключения соглашения с Украиной
Госсекретарь США Макро Рубио заявил, что Вашингтон не снимет санкции против России до заключения соглашения с Украиной.
«Рубио заявил европейским союзникам, что администрация Трампа сохранит санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине», — передаёт Bloomberg.
Ранее Рубио заявил, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки.
Также сообщалось, что после встречи с делегацией из России в Саудовской Аравии Рубио провёл разговор с главой евродипломатии Каей Каллас и министрами иностранных дел Франции, Британии, Италии и Германии.