Трамп назвал условия, при которых Маск не сможет участвовать в госпрограммах

Руководителя департамента эффективности государственного управления США (DOGE), основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска не допустят к участию в государственных программах при конфликте интересов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами, пишет РИА Новости.

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" Я с к а з а л И л о н у : л ю б ы е к о н ф л и к т ы и н т е р е с о в — и т ы н е м о ж е ш ь э т и м з а н и м а т ь с я " , — о т м е т и л о н . Г л а в а Б е л о г о д о м а у т о ч н и л , ч т о э т о г о к а с а е т с я и к о с м и ч е с к о й п р о г р а м м ы .

В начале февраля телекомпания NBC News сообщила, что Маск и его команда, некоторые из которых не имеют соответствующего опыта работы в системе государственного управления, воспринимают правительство как частную компанию. По мнению предпринимателя, его можно и нужно сократить и модернизировать. При этом телеканал подчеркнул, что Маску необходимо отчитываться перед главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Сама Уайлс заявила NBC News, что у нее сложились с предпринимателем «дружеские и крайне продуктивные отношения».

До этого газета The New York Times писала, что Маск поставил кровати для себя и своих ближайших подчиненных в штаб-квартире кадрового управления рядом с Белым домом. Бизнесмен аргументировал это необходимостью работать упорно, допоздна, в том числе по выходным. Маск называет свою привычку работать без выходных «суперспособностью».

Ранее Трамп заявил о способности Маска выявить необоснованные расходы в ведомствах США.