Трамп допустил, что успеет встретиться с Путиным до конца февраля

Президент США Дональд Трамп не исключил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться до конца февраля. Подтвердил он это, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

© Российская Газета

Репортеры спросили политика, рассчитывает ли он на то, что встретится с Путиным до конца месяца.

" В е р о я т н о " , - п р о и з н е с Трамп.

Больше он ничего не добавил.

Между тем накануне по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что конкретной даты встречи лидеров РФ и США пока нет. По его словам, вряд ли она состоится на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Трампа могут пройти в Саудовской Аравии.