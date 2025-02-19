Зеленский покинул Анкару после трехчасовых переговоров с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Анкару после трехчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает СNN Türk.

Украинский лидер рассказывал, что вместе с турецким лидером обсудил глобальные процессы, включая гарантии безопасности для Киева.

До этого Эрдоган заявил, что турецкая сторона не хочет терять надежду на мирное урегулирование украинского конфликта. По словам политика, Анкара видит «позитивные месседжи» Вашингтона и Москвы.