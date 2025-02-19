Трамп назвал Венесуэлу врагом США

Президент США Дональд Трамп назвал Венесуэлу врагом и заявил, что не хочет сохранения закупок у нее нефти американскими компаниями.

Американский лидер, отвечая на вопрос журналиста при подписании новых указов в поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), напомнил, что во время своего первого президентского срока ввел масштабные санкции против Каракаса.

Он констатировал, что при администрации предыдущего американского лидера Джо Байдена США "начали закупать нефть <...> на миллиарды долларов" у Венесуэлы. "Почему они обратились к врагу и дали им миллиарды и миллиарды долларов?" - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что США располагают достаточными нефтяными запасами. На вопрос, намерен ли он позволить и далее осуществлять американским компаниям закупки нефти у Венесуэлы, Трампа ответил: "Может быть, и нет. Сейчас мы рассматриваем этот вопрос".