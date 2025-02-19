Трамп оценил прошедшие переговоры в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу американской и российских делегаций в Эр-Рияде по конфликту на Украине. Его слова приводит Fox News, трансляция выступления Трампа велась на YouTube.

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Журналисты попросили Трампа рассказать о встрече делегаций в Саудовской Аравии встрече и узнали, стал ли он увереннее в заключении сделки по урегулированию конфликта на Украине. «Гораздо больше уверен, они [переговоры] были очень хорошими», -— подчеркнул он.

После переговоров США и России, которые длились 4,5 часа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны договорились о восстановлении дипломатических отношений. Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что после урегулирования украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России.