Telegraph: ЕС вряд ли сможет создать постоянные миротворческие силы на Украине
Из-за нагрузки на внутренние ресурсы Запад вряд ли сможет сформировать постоянный миротворческий контингент на Украине.
«Горькая правда заключается в том, что западным лидерам придётся объяснить Зеленскому, что любая миротворческая миссия вряд ли станет постоянной из-за того, что она создаёт нагрузку на внутренние ресурсы», — пишет газета The Telegraph.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной в Эр-Рияде назвал неприемлемым для России появление войск из стран НАТО на Украине.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко также заявил, что Москва против идеи размещения миротворцев из европейских стран на Украине.