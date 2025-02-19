Из-за нагрузки на внутренние ресурсы Запад вряд ли сможет сформировать постоянный миротворческий контингент на Украине.

« Г о р ь к а я п р а в д а з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о з а п а д н ы м л и д е р а м п р и д ё т с я о б ъ я с н и т ь З е л е н с к о м у , ч т о л ю б а я м и р о т в о р ч е с к а я м и с с и я в р я д л и с т а н е т п о с т о я н н о й и з - з а т о г о , ч т о о н а с о з д а ё т н а г р у з к у н а в н у т р е н н и е р е с у р с ы » , — п и ш е т г а з е т а The Telegraph.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной в Эр-Рияде назвал неприемлемым для России появление войск из стран НАТО на Украине.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко также заявил, что Москва против идеи размещения миротворцев из европейских стран на Украине.