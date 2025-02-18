Владимир Зеленский покинул Турцию после переговоров с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СNN Türk.

Отмечается, что переговоры Зеленского и Эрдогана в Анкаре продлились три часа. В ходе диалога поднимался вопрос урегулирования конфликта на Украине. По словам Зеленского, Киев ожидает, что Турция станет одной из стран-гарантов безопасности Украины. При этом Эрдоган отметил, что действия президента США Дональда Трампа в рамках урегулирования ситуации на Украине совпадают с политикой Турции.

« П р е з и д е н т Украины Владимир Зеленский покинул Анкару после встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Самолет с Зеленским и сопровождающей его делегацией, прибывшей в Турцию вчера, вылетел из Анкары. Зеленского и его делегацию провожал министр торговли Омер Болат», — сообщает источник.

18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры между представителями России и США.