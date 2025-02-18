Мировые СМИ прокомментировали переговоры России и США

Мировые СМИ прокомментировали прошедшие переговоры России и США в Саудовской Аравии. О реакции мировой прессы рассказало РИА Новости.

Согласно сообщению источника, мировая пресса назвала переговоры «тектоническим сдвигом» в отношениях между Россией и США, при этом также указав на растущее беспокойство со стороны Украины и Европы. К примеру, газета Wall Street Journal написала, что в результате этих переговоров обострились отношения между США и Европой.

« Т р а н с а т л а н т и ч е с к и е с в я з и , у ж е п о с т р а д а в ш и е о т р а з г р о м н о й р е ч и в и ц е - п р е з и д е н т а США Джей-Ди Вэнса <...> стали напряжены еще больше», — сообщает издание.

Газета из Саудовской Аравии Al Riyadh окрестила встречу «исторической». В свою очередь, индийское издание Times of India назвало переговоры «частью более масштабного сдвига в политике Трампа». Как считают авторы издания, цель американского президента состоит в восстановлении отношений между Россией и США.

Британская газета Financial Times написала, что еще несколько недель назад было сложно поверить, что подобная встреча вообще может произойти.

« П е р е г о в о р ы о б о з н а ч и л и н е о б ы ч н ы й п о в о р о т , к о т о р ы й с и т у а ц и я п р и н я л а б у к в а л ь н о в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х д н е й п о с л е т о г о , к а к Т р а м п п о з в о н и л Путину на прошлой неделе с целью завершить конфликт, не советуясь при этом с Украиной или европейскими союзниками», — написали авторы газеты.

При этом американский таблоид Washington Post отметил, что переговоры без участия Киева нарушили правило «ничего об Украине без Украины», которого придерживался бывший президент США Джо Байден и его союзники.

« В с т р е ч а в Эр-Рияде убрала огромный валун, мешавший движению к миру, и распахнула окна надежды, чтобы впустить через них свежий воздух и сияющие лучи, при которых распустятся листья оптимизма и зацветут плоды мира. <...> Вот как выглядит мудрая политика в ее лучших проявлениях, и вот как политика вновь обретает свое доброе имя после того, как многие мелкие умы и души свели ее к мелочам и ничтожным интригам», — написала общеарабская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат».

Помимо этого, многие издания отметили, что прошедшие переговоры вызвали беспокойство у стран Европы и самой Украины. Как сообщила испанская газета Mundo, подобный «дипломатический выпад» со стороны США и России вынудил страны Европы и Киев «искать себе место за столом переговоров», опасаясь, что стороны примут невыгодное для них соглашение. На эту же тему написала газета Washington Post — по мнению авторов издания, переговоры между Россией и США вызвали тревогу в Киеве и Евросоюзе.

« П е р е г о в о р ы в Эр-Рияде глубоко обеспокоили Украину, у которой усиливается страх, что американские чиновники слишком свободно обсуждают будущее страны без Киева за столом переговоров. Они также встревожили европейских союзников, которые волнуются, что Трамп примет сделку, которая поощряет президента России Владимира Путина в то время, как Вашингтон, похоже, готов отказаться от своего зонтика безопасности», — сообщает издание.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд состоялись переговоры между представителями России и США.