Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что бывший президент США Джо Байден не предпринимал усилий для окончания конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам Левитт, администрация Байдена не вела обсуждений для окончания конфликта, а также не предпринимала никаких дипломатических усилий. При этом текущий президент США Дональд Трамп, по мнению Левитт, уже в первые недели нахождения на посту предпринимает «значительные шаги» для остановки конфликта.

« П р е д ы д у щ а я а д м и н и с т р а ц и я , в с а м о м д е л е , н е в е л а н и п е р е г о в о р о в , н и д и с к у с с и й , н и д и п л о м а т и и д л я э т о г о » , — з а я в и л а о н а .

Ранее представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявил, что только Трамп может остановить конфликт между Россией и Украиной.