Президент Колумбии сообщил о планах наркокартелей сбить его самолет

Колумбийские власти предполагают, что наркокартели планируют совершить покушение на президента Густаво Петро, сбив его самолет. Об этом сообщил глава государства.

" Г е н е р а л Т р и а н а , в ы д о л ж н ы п о л о ж и т ь э т о м у к о н е ц . Я з н а ю , ч т о э т о п у г а е т . К а к в ы з н а е т е , м о й с а м о л е т х о т я т с б и т ь р а к е т о й , к о т о р у ю к у п и л и н а р к о т о р г о в ц ы . У н и х х р а н и т с я н е о д н а , а д в е р а к е т ы , и м ы з н а е м , к т о о н и " , - с к а з а л Петро на церемонии вступления в должность нового главы полиции Карлоса Трианы.

По мнению президента, наркокартели хотят убить его, потому что правительство страны "преследует крупнейшие мировые мафиозные группировки".

Петро уже не первый раз говорит о подготовке покушения на него. 20 июля прошлого года президент приехал на праздничный военный парад на три часа позже назначенного времени. На следующий день глава государства написал в соцсети X, что опоздал, потому что нужно было "проверить информацию, поступившую от посольства США". 8 августа министр национальной обороны Колумбии Иван Веласкес подтвердил, что у властей были данные о возможном покушении, но не стал раскрывать детали.