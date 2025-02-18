Президент Колумбии сообщил о планах наркокартелей сбить его самолет
Колумбийские власти предполагают, что наркокартели планируют совершить покушение на президента Густаво Петро, сбив его самолет. Об этом сообщил глава государства.
"Генерал Триана, вы должны положить этому конец. Я знаю, что это пугает. Как вы знаете, мой самолет хотят сбить ракетой, которую купили наркоторговцы. У них хранится не одна, а две ракеты, и мы знаем, кто они", - сказал Петро на церемонии вступления в должность нового главы полиции Карлоса Трианы.
По мнению президента, наркокартели хотят убить его, потому что правительство страны "преследует крупнейшие мировые мафиозные группировки".
Петро уже не первый раз говорит о подготовке покушения на него. 20 июля прошлого года президент приехал на праздничный военный парад на три часа позже назначенного времени. На следующий день глава государства написал в соцсети X, что опоздал, потому что нужно было "проверить информацию, поступившую от посольства США". 8 августа министр национальной обороны Колумбии Иван Веласкес подтвердил, что у властей были данные о возможном покушении, но не стал раскрывать детали.