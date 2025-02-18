Президент Колумбии сообщил о планах наркокартелей сбить его самолет

Колумбийские власти предполагают, что наркокартели планируют совершить покушение на президента Густаво Петро, сбив его самолет. Об этом сообщил глава государства.

Президент Колумбии сообщил о планах наркокартелей сбить его самолет
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"Генерал Триана, вы должны положить этому конец. Я знаю, что это пугает. Как вы знаете, мой самолет хотят сбить ракетой, которую купили наркоторговцы. У них хранится не одна, а две ракеты, и мы знаем, кто они", - сказал Петро на церемонии вступления в должность нового главы полиции Карлоса Трианы.

По мнению президента, наркокартели хотят убить его, потому что правительство страны "преследует крупнейшие мировые мафиозные группировки".

Петро уже не первый раз говорит о подготовке покушения на него. 20 июля прошлого года президент приехал на праздничный военный парад на три часа позже назначенного времени. На следующий день глава государства написал в соцсети X, что опоздал, потому что нужно было "проверить информацию, поступившую от посольства США". 8 августа министр национальной обороны Колумбии Иван Веласкес подтвердил, что у властей были данные о возможном покушении, но не стал раскрывать детали.

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