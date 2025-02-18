Во Франции оценили последствия переговоров в Эр-Рияде для Украины

Переговоры России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде очень напугали Украину. Об этом пишет газета Le Parisien.

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« О т э т о й а м б и ц и о з н о й п о в е с т к и б р о с а е т в д р о ж ь п о л и т и к о в в Киеве и европейских столицах, которые обеспокоены тем, что сближение Вашингтона и Москвы происходит без их ведома», — пишет издание.

Утверждается, что в Киеве внимательно следили за всеми деталями переговоров в Эр-Рияде.

Также депутат Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – за правду» Дмитрий Гусев заявил «Газете.Ru», что его коллеги пришли к выводу, что смысл прошедших в Эр-Рияде переговоров – создание новой системы мировой безопасности, в которой США и Россия на равных являются источниками этой безопасности.