Во Франции оценили последствия переговоров в Эр-Рияде для Украины
Переговоры России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде очень напугали Украину. Об этом пишет газета Le Parisien.
«От этой амбициозной повестки бросает в дрожь политиков в Киеве и европейских столицах, которые обеспокоены тем, что сближение Вашингтона и Москвы происходит без их ведома», — пишет издание.
Утверждается, что в Киеве внимательно следили за всеми деталями переговоров в Эр-Рияде.
Также депутат Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – за правду» Дмитрий Гусев заявил «Газете.Ru», что его коллеги пришли к выводу, что смысл прошедших в Эр-Рияде переговоров – создание новой системы мировой безопасности, в которой США и Россия на равных являются источниками этой безопасности.