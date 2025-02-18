У Папы Римского диагностировали двустороннюю пневмонию

У Папы Римского Франциска выявили двустороннюю пневмонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

У Папы Римского диагностировали двустороннюю пневмонию
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Отмечается, что заболевание было диагностировано по результатам компьютерной томографии грудной клетки, проведенной во второй половине дня 18 февраля.

«Показала начало двусторонней пневмонии, потребовавшей дальнейшей медикаментозной терапии», говорится в тексте.

Состояние 88-летнего понтифика оценивается как стабильное, однако «общая клиническая картина остается сложной».

Напомним, что о проблемах со здоровьем у Папы Римского стало известно в январе 2025 года, он заболел бронхитом. В феврале его болезнь приобрела хроническую форму и его госпитализировали в больницу.

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