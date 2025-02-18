У Папы Римского диагностировали двустороннюю пневмонию

У Папы Римского Франциска выявили двустороннюю пневмонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Отмечается, что заболевание было диагностировано по результатам компьютерной томографии грудной клетки, проведенной во второй половине дня 18 февраля.

« П о к а з а л а н а ч а л о д в у с т о р о н н е й п н е в м о н и и , п о т р е б о в а в ш е й д а л ь н е й ш е й м е д и к а м е н т о з н о й т е р а п и и » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

Состояние 88-летнего понтифика оценивается как стабильное, однако «общая клиническая картина остается сложной».

Напомним, что о проблемах со здоровьем у Папы Римского стало известно в январе 2025 года, он заболел бронхитом. В феврале его болезнь приобрела хроническую форму и его госпитализировали в больницу.