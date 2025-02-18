Зеленский рассказал, как узнал о переговорах России и США

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Анкару для встречи со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом рассказал Анатолийскому агентству, как в Киеве узнали о переговорах между Россией и США в Эр-Рияде. По его словам, их начала никто не ждал.

В с т р е ч а Р о с с и и и США (в Эр-Рияде) стала для нас неожиданностью. Мы узнали из СМИ, — рассказал украинский лидер.

Он высоко оценил отношения между Украиной и Турцией, а также напомнил, что власти страны способствовали обмену военнопленными. Зеленский поблагодарил Анкару за очень принципиальную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.

Украинский лидер встретился с Эрдоганом в Президентском комплексе в Анкаре на закрытых для прессы переговорах и рабочем ужине. О чем договаривались стороны, неизвестно. После встречи один на один были подписаны совместные соглашения — о сотрудничестве в сфере образования и в сфере СМИ и коммуникаций.

В офисе Зеленского объяснили его отказ от поездки в Эр-Рияд

Ранее в Турции прошли двусторонние переговоры Эрдогана с Зеленским по урегулированию конфликта на Украине. Украинский президент прибыл в Анкару вечером 17 февраля. Помимо кризиса, обсуждалось стратегическое партнерство между странами, а также шаги по укреплению дальнейшего сотрудничества.