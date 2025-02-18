В Белом доме оценили переговоры США и РФ
Переговоры США и России в Эр-Рияде стали первым, но «монументальным шагом» к миру на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.
Она отметила, что Вашингтон стремится «услышать мнение всех сторон», поэтому также поддерживает контакты с украинским руководством и европейскими союзниками. По словам Ливитт, разговор с обеими сторонами конфликта является необходимым условием для согласования сделки и решения проблемы.
«Это по-настоящему монументальный шаг по направлению к миру в конфликте между Россией и Украиной», — заключила она.
Напомним, что встреча РФ и США прошла в Эр-Рияде сегодня, 18 февраля. Российскую сторону на ней представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую — помощник главы страны по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.