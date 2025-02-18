В Белом доме оценили переговоры США и РФ

Переговоры США и России в Эр-Рияде стали первым, но «монументальным шагом» к миру на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

Она отметила, что Вашингтон стремится «услышать мнение всех сторон», поэтому также поддерживает контакты с украинским руководством и европейскими союзниками. По словам Ливитт, разговор с обеими сторонами конфликта является необходимым условием для согласования сделки и решения проблемы.

« Э т о п о - н а с т о я щ е м у м о н у м е н т а л ь н ы й ш а г п о н а п р а в л е н и ю к м и р у в к о н ф л и к т е м е ж д у Р о с с и е й и Украиной», — заключила она.

Напомним, что встреча РФ и США прошла в Эр-Рияде сегодня, 18 февраля. Российскую сторону на ней представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую — помощник главы страны по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.