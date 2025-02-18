Дубинский заявил, что Зеленский пытается найти «нового хозяина» в лице КНР
Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Владимир Зеленский ищет себе «нового хозяина» в лице Китая.
В своём Telegram-канале оппозиционный парламентарий отметил, что западные страны стали холоднее смотреть на киевский режим.
«И тут — великая идея: давайте попросим у Китая гарантии безопасности», — написал политик.
Ранее Зеленский не исключил участия китайской стороны в переговорах по урегулированию украинского конфликта.