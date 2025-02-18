Дубинский заявил, что Зеленский пытается найти «нового хозяина» в лице КНР

Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Владимир Зеленский ищет себе «нового хозяина» в лице Китая.

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В своём Telegram-канале оппозиционный парламентарий отметил, что западные страны стали холоднее смотреть на киевский режим.

« И т у т — в е л и к а я и д е я : д а в а й т е п о п р о с и м у Китая гарантии безопасности», — написал политик.

Ранее Зеленский не исключил участия китайской стороны в переговорах по урегулированию украинского конфликта.