Рубио сообщил европейским коллегам об итогах встречи с делегацией РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министрами иностранных дел ряда стран Евросоюза рассказал об итогах встречи представителей Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде. Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на МИД Италии.

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Как сообщили в ведомстве, в разговоре участвуют Марко Рубио, глава МИД Италии Антонио Таяни, его британский коллега Дэвид Лэмми, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок и Кая Каллас.

« П р о д о л ж а е т с я т е л е ф о н н а я к о н ф е р е н ц и я м е ж д у м и н и с т р а м и и н о с т р а н н ы х д е л с т р а н « п я т е р к и » : м и н и с т р А н т о н и о Т а я н и и е г о к о л л е г и и з Франции, Германии и Великобритании, а также представительница ЕС Кая Каллас обсуждают с госсекретарем Марко Рубио встречу в Эр-Рияде», — уточнили в МИД Италии.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.