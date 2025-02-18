NYT: переговоры в Эр-Рияде показали сдвиг в отношении США к России

Газета The New York Times заявила, что прошедшие в Эр-Рияде переговоры между США и Россией показали сдвиг, которые произошел в отношении Вашингтона к Москве.

Как считает издание, переговоры показали, что США начали по-другому подходить к отношениям с Москвой. При этом, обе стороны по итогам встречи охарактеризовали переговоры как конструктивные и нацеленные на результат.

« Э т а в с т р е ч а с т а л а п о с л е д н и м и з ч е р е д ы р е з к и х п о в о р о т о в а д м и н и с т р а ц и и Трампа в отказе от западных попыток изолировать Россию», — сообщает газета.

Издание также добавляет, что эти переговоры стали самым масштабным дипломатическим контактом между Россией и США за последние три года. По мнению СМИ, на встрече Вашингтон показал свою готовность к дальнейшему взаимодействию. Кроме того, The New York Times отдельно выделил экономический аспект переговоров — как сообщает газета, российская сторона акцентировала внимание на возможных выгодах для США.

Переговоры в Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Россию на встрече представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, а также помощник российского президента Юрий Ушаков. Американская делегация состояла из помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.