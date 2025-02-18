Франция созывает вторую за три дня срочную встречу по Украине

Франция созывает вторую за последние три дня срочную встречу, на которой будет поднят вопрос конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Как сообщает издание, на второй срочной встрече будут присутствовать представители тех стран Европы, которые не посещали первые переговоры. Кроме того, на встречу также прибудет представитель Канады.

« Д в а и с т о ч н и к а с о о б щ и л и , ч т о п р и г л а ш е н ы Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Формат будет гибридным, включая видеоучастие, сказали три дипломата», — сообщает источник.

Европа разделилась на два лагеря из-за отправки войск на Украину

При этом ранее президент Франции Эммануэль Макрон уже проводил экстренное совещание на данную тему. Тогда на встречу пришли представители Великобритании, Германии и Италии, а также альянса НАТО и исполнительных органов Евросоюза.