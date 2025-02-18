Премьер Франции назвал немыслимым альянс Путина и Трампа

Евросоюз не может ничего противопоставить взаимодействию между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Такое заявление сделал премьер-министр Франции Франсуа Байру, передает BFMTV.

Он отметил, что состоявшаяся в Елисейском дворце встреча европейских лидеров, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном, не внесла никакой ясности в вопросы безопасности на континенте. При этом, по мнению Байру, нынешняя ситуация вызывает параллели с тридцатыми годами прошлого столетия, поскольку «впервые с 1945 года война может прийти в Европу».

« М ы я в л я е м с я с в и д е т е л я м и н е м ы с л и м о г о а л ь я н с а м е ж д у Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на ее собственной территории. Ужасно видеть слабость Европейского союза в этом вопросе», — сказал он.

Напомним, что накануне в Париже прошел неформальный саммит некоторых европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов встречи стала возможная отправка западных военных на Украину, но окончательных решений принято не было.