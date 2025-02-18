В Европарламенте исключили членство Украины в НАТО и ЕС
Украина не станет не только членом НАТО, но и Евросоюза. Об этом РИА Новости заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
Комментируя переговоры РФ и США в Эр-Рияде, он обратил внимание, что «более не говорится о вступлении Украины в НАТО».
«И все те, кто обещали ей это, более не в состоянии выполнить свои обещания. Но я пойду дальше: я думаю, что Украина не станет и членом Евросоюза», — сказал Мариани.
Он указал, что был на Украине в 2012-2013 году и видел события на Майдане. Евродепутат подчеркнул, что помнит депутатов Европарламента, которые выступали с трибуны и обещали Украине скорое членство в ЕС, однако «она все еще не там».