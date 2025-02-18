В Европарламенте исключили членство Украины в НАТО и ЕС

Украина не станет не только членом НАТО, но и Евросоюза. Об этом РИА Новости заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

Комментируя переговоры РФ и США в Эр-Рияде, он обратил внимание, что «более не говорится о вступлении Украины в НАТО».

« И в с е т е , к т о о б е щ а л и е й э т о , б о л е е н е в с о с т о я н и и в ы п о л н и т ь с в о и о б е щ а н и я . Н о я п о й д у д а л ь ш е : я д у м а ю , ч т о Украина не станет и членом Евросоюза», — сказал Мариани.

Он указал, что был на Украине в 2012-2013 году и видел события на Майдане. Евродепутат подчеркнул, что помнит депутатов Европарламента, которые выступали с трибуны и обещали Украине скорое членство в ЕС, однако «она все еще не там».