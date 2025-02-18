Итоги переговоров России и США оценили по шуткам и жестам

Между делегациями России и США установился хороший диалог в ходе переговоров в Саудовской Аравии, о чем свидетельствует тот факт, что участники встречи шутили и обсуждали не только острые геополитические темы. Об этом заявила психолог Кристина Иваненко, передает РИА Новости.

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« В е р б а л ь н ы й и н е в е р б а л ь н ы й у р о в н и к о м м у н и к а ц и и в к о м м е н т а р и я х с о о т в е т с т в у ю т д р у г д р у г у — т о , о ч е м г о в о р я т к о м м у н и к а т о р ы в о с н о в н о м н е п р о т и в о р е ч и т т о м у , к а к о н и э т о д е л а ю т — н а с т р о е н и е , и н т о н а ц и и , п а у з ы , т о н , ж е с т ы , м и м и к а » , — о ц е н и л а с п е ц и а л и с т .

Иваненко также подчеркнула, что наличие небольших разговоров на отвлеченные темы между российскими и американскими представителями доказывает наличие взаимного согласия и понимания.

Ранее стало известно, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заставил улыбаться делегацию США на российско-американских переговорах в Эр-Рияде. В частности, на одном из фото представитель российской делегации общается с госсекретарем США Марко Рубио, советником американского президента по нацбезопасности Майком Уолтцем и спецпредставителем Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом после завершения переговоров двух стран в Эр-Рияде. По фото видно, что Дмитриев активно жестикулирует и рассказывает что-то, вызвавшее улыбку у американских представителей.