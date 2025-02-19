Палестина приветствует переговоры между РФ и США в Эр-Рияде

Власти Палестины приветствовали переговоры между Россией и США, прошедшие во вторник в Саудовской Аравии. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Администрация палестинского президента Махмуда Аббаса отметила, что считает российско-американскую встречу "вершиной мудрой политики, проводимой руководством Королевства Саудовская Аравия во главе с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, которая способствует региональной и международной стабильности, подтверждает приверженность Эр-Рияда его эффективной роли в достижении мира и безопасности".

Российская и американская делегации 18 февраля в Эр-Рияде провели переговоры, которые продлились около 4,5 часа. Россию на встрече представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США на переговорах в Саудовской Аравии присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

По словам Ушакова, делегации провели серьезный разговор по всем вопросам, которые хотели затронуть, в том числе обсудили сближение позиций РФ и США и контакты по Украине. Он уточнил, что пока неизвестно, кто войдет в число переговорщиков по украинскому урегулированию, решение будет за президентом. Лавров назвал разговор с представителями Вашингтона очень полезным и сообщил, что РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах. В Госдепартаменте, в свою очередь, отметили, что Лавров и Рубио на встрече договорились создать переговорные группы по Украине, а также о будущем сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов.