Дуда созвал Совет национальной безопасности на фоне переговоров США и РФ

Президент Польши Анджей Дуда созвал на 24 февраля Совет национальной безопасности на фоне переговоров РФ и США и первых консультаций представителей Белого дома с европейскими союзниками по Украине.

" Я с ч и т а ю , ч т о п р и ш л о в р е м я о б с у д и т ь э т и м е ж д у н а р о д н ы е п р о б л е м ы в ш и р о к о м с о с т а в е . Я п р и н я л р е ш е н и е с о з в а т ь С о в е т н а ц и о н а л ь н о й б е з о п а с н о с т и . О н п р о й д е т в с л е д у ю щ и й п о н е д е л ь н и к " , - с к а з а л Дуда на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

В заседаниях Совбеза Польши принимают участие спикеры верхней и нижней палат парламента, премьер-министр, главы МИД, МВД, Минобороны, министр-координатор спецслужб, руководители парламентских фракций, представитель аппарата президента и глава Бюро национальной безопасности. В последний раз польский Совбез созывался перед саммитом НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года.