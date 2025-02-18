Дуда созвал Совет национальной безопасности на фоне переговоров США и РФ
Президент Польши Анджей Дуда созвал на 24 февраля Совет национальной безопасности на фоне переговоров РФ и США и первых консультаций представителей Белого дома с европейскими союзниками по Украине.
"Я считаю, что пришло время обсудить эти международные проблемы в широком составе. Я принял решение созвать Совет национальной безопасности. Он пройдет в следующий понедельник", - сказал Дуда на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.
В заседаниях Совбеза Польши принимают участие спикеры верхней и нижней палат парламента, премьер-министр, главы МИД, МВД, Минобороны, министр-координатор спецслужб, руководители парламентских фракций, представитель аппарата президента и глава Бюро национальной безопасности. В последний раз польский Совбез созывался перед саммитом НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года.