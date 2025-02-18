В Швеции созвали срочное заседание парламента по ситуации на Украине

Власти Швеции созвали срочное заседание парламента, на котором будет поднята тема ситуации на Украине. Об этом сообщает Aftonbladet.

В Швеции созвали срочное заседание парламента по ситуации на Украине
© РИА Новости

По словам министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард, во время заседания будут рассматриваться вопросы переговоров с Украиной и США, а также тема приоритетов Стокгольма в оказании военной помощи Киеву.

«Поддержка Украины остается главной внешнеполитической задачей правительства Швеции. Укрепляя Украину, мы также укрепляем безопасность Европы», — рассказала Стенергард.

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры между Россией и США. В российскую делегацию вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, а также помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны США на переговорах присутствовали помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

В мире
Марко Рубио
Дональд Трамп
Юрий Ушаков
Сергей Лавров
МИД России
Киев
Стокгольм
Швеция
Соединенные Штаты
Украина