В Швеции созвали срочное заседание парламента по ситуации на Украине

Власти Швеции созвали срочное заседание парламента, на котором будет поднята тема ситуации на Украине. Об этом сообщает Aftonbladet.

По словам министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард, во время заседания будут рассматриваться вопросы переговоров с Украиной и США, а также тема приоритетов Стокгольма в оказании военной помощи Киеву.

« П о д д е р ж к а Украины остается главной внешнеполитической задачей правительства Швеции. Укрепляя Украину, мы также укрепляем безопасность Европы», — рассказала Стенергард.

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры между Россией и США. В российскую делегацию вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, а также помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны США на переговорах присутствовали помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.