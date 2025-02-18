Парламент Абхазии подтвердил мораторий на принятие кадровых решений
Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба заявил, что парламент республики, приняв на внеочередном заседании во вторник обращение к кандидатам в президенты, и.о. президента Валерию Бганбе и гражданам страны, подтвердил мораторий на принятие кадровых решений. Об этом говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале Гунбы.
"Информирую вас о принятых мерах по урегулированию политического кризиса, сохранению гражданского мира и восстановлению справедливости и законности. Парламент Абхазии принял наши законные требования и подтвердил мораторий на принятие кадровых решений до конца избирательной кампании, как прописано в ноябрьском соглашении", - говорится в его обращении.
По словам Гунбы, все стороны избирательной кампании должны принять волю народа, какой бы она ни была, которая будет выражена во время второго тура выборов президента Республики Абхазия.
"Мы один народ, и только вместе мы сможем преодолеть все вызовы и повести страну к стабильному развитию", - подчеркнул кандидат в президенты.