Парламент Абхазии подтвердил мораторий на принятие кадровых решений

Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба заявил, что парламент республики, приняв на внеочередном заседании во вторник обращение к кандидатам в президенты, и.о. президента Валерию Бганбе и гражданам страны, подтвердил мораторий на принятие кадровых решений. Об этом говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале Гунбы.

" И н ф о р м и р у ю в а с о п р и н я т ы х м е р а х п о у р е г у л и р о в а н и ю п о л и т и ч е с к о г о к р и з и с а , с о х р а н е н и ю г р а ж д а н с к о г о м и р а и в о с с т а н о в л е н и ю с п р а в е д л и в о с т и и з а к о н н о с т и . П а р л а м е н т Абхазии принял наши законные требования и подтвердил мораторий на принятие кадровых решений до конца избирательной кампании, как прописано в ноябрьском соглашении", - говорится в его обращении.

По словам Гунбы, все стороны избирательной кампании должны принять волю народа, какой бы она ни была, которая будет выражена во время второго тура выборов президента Республики Абхазия.