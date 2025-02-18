Встреча лидеров Европы в Париже завершилась скандалом

Президент Франции Эмманюэль Макрон был явно разочарован созванным им в пожарном порядке мини-саммитом по Украине, на который в Париж прибыли, как он посчитал, наиболее значимые лидеры стран - членов Евросоюза, а также вышедшей из ЕС Британии.

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Макрон рассчитывал, что приглашенные поддержат его упорное стремление отправить военные контингенты на помощь киевскому режиму, но просчитался. Как констатировала газета Financial Times, "на кризисной встрече между ее участниками вспыхнул конфликт". По сути, под золочеными сводами Елисейского дворца, подчеркивает парижское издание Le Figaro, "произошел раскол" на два лагеря - сторонников и противников этой более чем сомнительной инициативы. В первом ожидаемо оказались сам французский президент и его агрессивно настроенные единомышленники из Британии, Нидерландов и Дании. Против выступили главы Германии, Испании, Польши, Италии. Первым по этому поводу высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц, который, не дождавшись окончания мероприятия, покинул дворец и в беседе с журналистами заявил: обсуждение развертывания войск на Украине "крайне неуместно и преждевременно". А саму дискуссию назвал "непонятным спором".

М н о г и е л и д е р ы ЕС высказали недовольство высокомерием Макрона

В таком же духе высказалась и премьер Италии Джорджа Мелони. Особое недоумение, если не сказать больше, у нее вызвал формат встречи, из которого исключили подавляющее большинство стран - членов Евросоюза. По ее мнению, сюжет такой важности следовало поставить на повестку дня чрезвычайного саммита Европейского совета, где смогли бы высказаться все 27 государств объединения. То, что Макрон предпочел пойти другим путем, объясняется серьезными внутренними разногласиями, в частности, с венгерским и словацким премьерами Виктором Орбаном и Робертом Фицо по вопросу об отношениях с Россией и конфликту на Украине в целом.

Кстати, ряд не приглашенных Макроном евролидеров были не на шутку возмущены тем, что не удостоились права побывать в Париже в минувший понедельник, о чем сообщила французская газета Le Monde. Она связалась среди прочих с представителем правительства Чехии, и тот высказал негодование по поводу "высокомерия" француза. А глава Словении Наташа Пирц-Мусар вполне справедливо заявила, что избирательный подход к приглашению в Елисейский дворец показал миру, что "даже в рамках ЕС далеко не все государства являются равными".

Мини-саммит завершился нулевым результатом, более того, внес еще больше разброда и шатания в Евросоюз. Поэтому обошлось без итогового коммюнике, а сам инициатор встречи на следующее утро лишь написал в соцсети, что надо помогать Киеву "больше и лучше как сегодня, так и завтра".

Тем временем в Евросоюзе, напуганном тем, что США могут отвернуться от Киева, вынашивают планы создания нового фонда поддержки Украины. Предполагается, что собранные средства пойдут на закупку разнообразных вооружений - артиллерийских снарядов, ракет большой дальности, систем противовоздушной обороны, а также на подготовку солдат ВСУ. Считается, что собранные средства станут поступать из двух источников - за счет добровольных взносов стран - членов ЕС пропорционально их национальному доходу, а также от прибыли от замороженных российских активов. Каких-либо конкретных сумм пока не называется.