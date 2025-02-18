В офисе Зеленского объяснили его отказ от поездки в Эр-Рияд

Владимир Зеленский отказался лететь в Саудовскую Аравию 19 февраля, чтобы не создать впечатление того, что переговорный процесс работает. Об этом заявил советник офиса Зеленского Сергей Лещенко.

" О н о т м е н я е т в и з и т в С а у д о в с к у ю А р а в и ю д л я т о г о , ч т о б ы н е с о з д а в а л о с ь в п е ч а т л е н и е , ч т о н а ч а л р а б о т а т ь н о в ы й х а б п е р е г о в о р о в " , - с к а з а л Лещенко в эфире телеканала "Рада".

По его словам, Украина предлагает в качестве посредника Турцию и хочет, чтобы за столом переговоров был ЕС. Лещенко также заявил, что Зеленский хочет гарантий безопасности для Украины, но пока "США хотят забрать 50% украинских ископаемых без каких-либо гарантий".

Российская и американская делегации 18 февраля в Эр-Рияде провели переговоры, которые продлились около 4,5 часа. Россию на встрече представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США на переговорах в Саудовской Аравии присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. По словам Ушакова, делегации провели серьезный разговор по всем вопросам, которые хотели затронуть, в том числе обсудили сближение позиций РФ и США и контакты по Украине.

Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию после переговоров РФ и США

Ранее Зеленский анонсировал, что будет в Саудовской Аравии 19 февраля. Еще 16 февраля для подготовки его визита в королевство прибыла первая вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Однако после встречи представителей РФ и США в Эр-Рияде Зеленский заявил, что не поедет в Саудовскую Аравию 19 февраля. Как отмечал накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Зеленский готов на любые провокации для продолжения военных действий с целью сохранения "собственной шкуры".