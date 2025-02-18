Китай поддерживает все мирные усилия, которые способствуют переговорам по урегулированию конфликта на Украине, и будет работать со всеми сторонами для достижения консенсуса. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, его слова передает Reuters.

Китай видит нарастание импульса к диалогу (...) и поддерживает все усилия, способствующие переговорам по урегулированию украинского кризиса, и поэтому будет работать со всеми сторонами для достижения соглашения по прекращению конфликта.

Ван И подчеркнул, что Пекин выступает за «политическое урегулирование» украинского конфликта, а также «содействует мирным переговорам».

Зеленский высказался о встрече РФ и США в Эр-Рияде

18 февраля, делегации России и США впервые за три года провели полноценные переговоры о конфликте на Украине. На встрече, которая продолжалась четыре с половиной часа в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и условились в будущем учитывать интересы друг друга на международной арене.