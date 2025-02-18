Кулеба призвал «втянуть Трампа в длинную игру»

Киев должен отложить реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа и «втянуть американского главу в длинную игру». Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК.

По его мнению, в настоящее время говорить о мире пока рано, потому что конфликт далек от завершения. Кулеба считает, что ситуация только набирает обороты, однако ключевые международные игроки начали действовать не на победу Украины, а на окончание боевых действий любым способом.

« Н а ш а с т р а т е г и я д о л ж н а з а к л ю ч а т ь с я в т о м , ч т о б ы в т я г и в а т ь Трампа в длинную игру вместо того, чтобы поддаваться его быстрому давлению, на что он рассчитывает. Игра далеко не окончена. Она еще даже не началась, мы все только разминаемся», — сказал он.

Экс-глава МИД Украины добавил, что США рассматривают сценарий, похожий на Минск-3, который только снизит интенсивность боевых действий, а не остановит их. В связи с этим он призвал Киев принять мирный план Трампа в качестве варианта для обсуждения, но не спешить с принятием окончательного решения. По его словам, даже если Москва и Вашингтон достигнуть каких-то договоренностей, пока «Украина и Евросоюз не примут эти правила — это все не рабочая история».