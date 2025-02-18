Евросоюз намерен взять вопрос санкций против России «в свои руки»

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз должен взять вопрос санкций против России в свои руки на фоне возможного ослабления рестрикций со стороны США. Его слова приводит The Guardian.

На вопрос журналистов о том, как ЕС будет реагировать на вероятное ослабление санкций против России со стороны США, Домбровскис заявил, что политическое объединение будет больше ориентироваться на собственные возможности европейской безопасности, а также будет самостоятельно принимать решение о продлении санкций против России.

« Я д у м а ю , о ч е в и д н о , ч т о , и с х о д я и з д е й с т в и й а д м и н и с т р а ц и и Т р а м п а , д л я ЕС будет необходимо в большей степени самостоятельно решать вопросы, связанные с безопасностью. Это также касается санкционной политики. Как вы знаете, работа над подготовкой 16-го пакета санкций», — указал он.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после урегулирования конфликта на Украине ряд санкций, введенных против России странами Запада, могут быть сняты. Рубио добавил, что аналогичные решения могут принять и другие страны.