Дуда: США не собираются уменьшать военное присутствие в Европе

Представители США заверили польское руководство, что Вашингтон не собирается сокращать присутствие американских военных в Польше и в Европе в целом. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи со спецпосланником президента США по РФ и Украине Китом Келлогом.

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" Н а с з а в е р и л и : н е т н и к а к и х н а м е р е н и й , ч т о б ы с н и ж а т ь а к т и в н о с т ь в н а ш е й ч а с т и Е в р о п ы , у м е н ь ш а т ь ч и с л е н н о с т ь в о е н н ы х " , - с к а з а л Дуда на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

Глава Пентагона Пит Хегсет на прошлой неделе потребовал от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.

На фоне этого и других заявлений представителей администрации США в Европе начали опасаться, что Вашингтон может сократить свой военный контингент на субконтиненте. При этом официально Белый дом такие планы не называл. На территории Европы находится почти 100 тыс. американских военных, из них в Польше - около 10 тыс.