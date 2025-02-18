Страны G7 собираются призвать к долгосрочному миру на Украине

Страны «Большой семерки» (G7) планируют в документе, который будет представлен 24 февраля, призвать к созданию долгосрочного и справедливого мира на Украине с обеспечением безопасности для Киева. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа.

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« С о ю з н и к и в ы р а з я т п р и з ы в к с п р а в е д л и в о м у м и р у , о с н о в а н н о м у н а з д р а в о м с м ы с л е , к о т о р ы й б у д е т у с т о й ч и в ы м и д о л г о в р е м е н н ы м , ч т о п о д р а з у м е в а е т н а д е ж н ы е г а р а н т и и б е з о п а с н о с т и » , — о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и а г е н т с т в а .

Кроме того, как указывается в проекте, страны G7 продолжат поддерживать обучение украинских сотрудников служб безопасности и модернизацию Вооруженных сил Украины, а также будут противодействовать предполагаемым попыткам России обойти западные санкции.

Также Bloombrg писало, что 24 февраля страны G7 собираются объявить о готовности Зеленского к переговорам.

Тем временем в Эр-Рияде прошла встреча Россия — США, которая была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.