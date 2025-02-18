В Абхазии прокомментировали слухи о запрете посещения страны участникам СВО

Пресс-служба исполняющего обязанности президента Абхазии назвала дезинформацией распространенное в социальных сетях сообщение о запрете посещения республики участникам СВО. Заявление опубликовано на сайте президента.

"В сети распространяют фейк о запрете посещения страны участникам СВО. Это дезинформация, направленная на дестабилизацию абхазского общества. Народ и власти Республики Абхазия поддерживают цели СВО и гордятся участием бойцов из Абхазии в отстаивании стратегических интересов России. Призываем всех опираться на официальные источники и не распространять дезинформацию", - говорится в заявлении пресс-службы.