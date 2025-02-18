Эрдоган оценил инициативу Трампа по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на пресс-конференции, что дипломатическая инициатива главы США Дональда Трампа по Украине совпадает с политикой Анкары по этой стране последние три года. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, во вторник, 19 февраля, Владимир Зеленский провел в Анкаре переговоры с турецким коллегой, обсудил вопросы международной повестки. После беседы лидеры провели пресс-конференцию.

« [ П р е з и д е н т США Дональд] Трамп инициировал переговорный процесс. Такой подход соответствует политике Турции на протяжении последних трех лет», — отметил Эрдоган.

Зеленский поинтересовался у РФ и США, почему Украина должна идти на ультиматумы

По его словам, переговоры в Стамбуле — это точка отсчета для тех пунктов, которые наиболее близки к соглашению между сторонами.