Эрдоган оценил инициативу Трампа по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на пресс-конференции, что дипломатическая инициатива главы США Дональда Трампа по Украине совпадает с политикой Анкары по этой стране последние три года. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, во вторник, 19 февраля, Владимир Зеленский провел в Анкаре переговоры с турецким коллегой, обсудил вопросы международной повестки. После беседы лидеры провели пресс-конференцию.
«[Президент США Дональд] Трамп инициировал переговорный процесс. Такой подход соответствует политике Турции на протяжении последних трех лет», — отметил Эрдоган.
Зеленский поинтересовался у РФ и США, почему Украина должна идти на ультиматумы
По его словам, переговоры в Стамбуле — это точка отсчета для тех пунктов, которые наиболее близки к соглашению между сторонами.