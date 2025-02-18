Депутат Фюрст: США ведут переговоры по Украине, а ЕС хочет затянуть конфликт

Евросоюз пытается затянуть украинский конфликт за счет планов помощи Киеву и потенциального направления миротворцев, в то время как США стремятся найти мирное решение на переговорах с РФ. Об этом заявила депутат от Австрийской партии свободы (АПС) Сюзанне Фюрст.

" П о к а в Эр-Рияде администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом создает основание для прекращения огня и мира между Украиной и Россией, ЕС продолжает подливать масло в огонь. Тот факт, что они хотят отправить "миротворческие войска" на Украину в разгар мирных переговоров и вооружить их еще на миллиарды евро, показывает, что Брюссель заинтересован не в реальном мирном решении, а в затягивании этого кровавого конфликта", - приводит текст заявления политика пресс-служба АПС.

По словам Фюрст, планы презентовать новый пакет военной помощи Киеву лишь после выборов в Бундестаг и его обсуждение в узком кругу в Париже свидетельствуют о том, что остальные государства ЕС "не будут допущены к дискуссиям и будут поставлены перед свершившимся фактом".

По приглашению Макрона 17 февраля европейские лидеры прибыли в Париж на встречу по Украине и европейской безопасности. В экстренном саммите, помимо глав восьми государств (Франции, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Дании, Нидерландов, Польши), приняли участие председатели Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщал премьер-министр Польши Дональд Туск, никаких решений принято не было.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что страны ЕС готовят беспрецедентный пакет помощи для Киева. По данным агентства Bloomberg, он может быть представлен после парламентских выборов в ФРГ 23 февраля.