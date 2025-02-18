Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию после переговоров РФ и США
Владимир Зеленский заявил, что на фоне переговоров России и США, принял решение отменить свой визит в Саудовскую Аравию. Об этом пишет РИА Новости.
Украинский лидер уточнил, что поездка должна была состояться 19 февраля. Он добавил, что перенес визит на 10 марта.
«Я не знаю, кто там будет оставаться [в Саудовской Аравии], кто будет ехать. Я не хочу совпадений и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию», — пояснил Зеленский.
Политик подчеркнул, что для него имеет значение, чтобы партнеры Украины не подумали «что-то лишнее».
Ранее сообщалось, что Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Зеленский поинтересовался у РФ и США, почему Украина должна идти на ультиматумы
Встреча сторон, по данным СМИ, проходила в тоже время, когда в Эр-Рияде шли переговоры на высоком уровне российской и американской делегаций.
Украинский лидер отметил в ходе беседы с Эрдоганом, что Турция и Европа должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.