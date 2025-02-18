Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию после переговоров РФ и США

Владимир Зеленский заявил, что на фоне переговоров России и США, принял решение отменить свой визит в Саудовскую Аравию. Об этом пишет РИА Новости.

Украинский лидер уточнил, что поездка должна была состояться 19 февраля. Он добавил, что перенес визит на 10 марта.

« Я н е з н а ю , к т о т а м б у д е т о с т а в а т ь с я [ в С а у д о в с к о й А р а в и и ] , к т о б у д е т е х а т ь . Я н е х о ч у с о в п а д е н и й и п о э т о м у я н е п о е д у в С а у д о в с к у ю А р а в и ю » , — п о я с н и л Зеленский.

Политик подчеркнул, что для него имеет значение, чтобы партнеры Украины не подумали «что-то лишнее».

Ранее сообщалось, что Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский поинтересовался у РФ и США, почему Украина должна идти на ультиматумы

Встреча сторон, по данным СМИ, проходила в тоже время, когда в Эр-Рияде шли переговоры на высоком уровне российской и американской делегаций.

Украинский лидер отметил в ходе беседы с Эрдоганом, что Турция и Европа должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.