МИД Саудовской Аравии прокомментировал переговоры России и США
МИД Саудовской Аравии выразил надежду, что переговоры в Эр-Рияде смогли сблизить позиции России и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Саудовское агентство новостей SPA.
Как рассказали в дипломатическом ведомстве, при подготовке к переговорам Саудовская Аравия надеялась создать условия для укрепления безопасности в мире. В МИД также добавили, что королевство считает диалог единственным верным способом для решения конфликтов.
«Переговоры проходят в рамках усилий королевства по укреплению безопасности и мира во всем мире, а также из-за его убежденности в том, что диалог является единственным способом разрешения всех международных кризисов и сближения взглядов двух сторон для достижения плодотворных результатов, которые отразятся в усилиях по установлению международного мира и безопасности», — рассказали в МИД Саудовской Аравии.