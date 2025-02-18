МИД Саудовской Аравии прокомментировал переговоры России и США

МИД Саудовской Аравии выразил надежду, что переговоры в Эр-Рияде смогли сблизить позиции России и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Саудовское агентство новостей SPA.

Как рассказали в дипломатическом ведомстве, при подготовке к переговорам Саудовская Аравия надеялась создать условия для укрепления безопасности в мире. В МИД также добавили, что королевство считает диалог единственным верным способом для решения конфликтов.

« П е р е г о в о р ы п р о х о д я т в р а м к а х у с и л и й к о р о л е в с т в а п о у к р е п л е н и ю б е з о п а с н о с т и и м и р а в о в с е м м и р е , а т а к ж е и з - з а е г о у б е ж д е н н о с т и в т о м , ч т о д и а л о г я в л я е т с я е д и н с т в е н н ы м с п о с о б о м р а з р е ш е н и я в с е х м е ж д у н а р о д н ы х к р и з и с о в и с б л и ж е н и я в з г л я д о в д в у х с т о р о н д л я д о с т и ж е н и я п л о д о т в о р н ы х р е з у л ь т а т о в , к о т о р ы е о т р а з я т с я в у с и л и я х п о у с т а н о в л е н и ю м е ж д у н а р о д н о г о м и р а и б е з о п а с н о с т и » , — р а с с к а з а л и в М И Д С а у д о в с к о й А р а в и и .

Ранее в Эр-Рияде прошли переговоры между Россией и США.