В Эстонии прокомментировали сообщения о выводе войск США из стран Балтии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг сообщения СМИ о планах США вывести американские войска из стран Балтии. В интервью эстонской газете Postimees он ясно дал понять, что эта информация не соответствует действительности, пишет «Интерфакс».

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« Н е с т о и т в е р и т ь с л у х а м » , — в ы с к а з а л с я Х а н н о П е в к у р .

Он подчеркнул, что ни один американский политический или военный канал не сообщал о выводе войск США из стран Балтии. Он добавил, что этот вопрос также не поднимался в ходе его встречи с министром обороны США Питом Хегсетом. Глава Минобороны Эстонии считает, что для вывода войск из стран Балтии у США нет ни военных, ни финансовых оснований.

О том, что США могут вывести свои войска из стран Балтии, сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источники. В публикации отмечается, что в дальнейшем американские войска могут быть переброшены дальше на запад, в результате чего «Евросоюз может стать уязвимым для армии РФ».